Indrømmer alt efter fem år

Historien gik verden rundt, da dengang 34-årige Sherri Papini i 2016 pludselig dukkede op på en grusvej 200 meter fra sit hjem i Redding knap 400 kilometer nord for San Francisco. Hun var bagbundet, havde en sæk over hovedet, var brændemærket og vejede kun 39 kilo.

22 dage tidligere var hun blevet bortført af to bevæbnede latinamerikanske kvinder under en løbetur i sit lokalområde.

Sådan lød den oprindelige historie i hvert fald, men her godt fem år senere har piben fået en anden lyd.

I virkeligheden havde Papini frivilligt boet hos en tidligere kæreste i Costa Mesa og havde skadet sig selv for at underbygge sin falske historie, lød det i en anklage fra efterforskere i det amerikanske Justitsministerium, da hun blev anholdt 3. marts.

Og nu indrømmer hun også selv, at det hele var løgn. Det skriver People.

'Jeg skammer mig dybt over min opførsel og er så ked af den smerte, jeg har påført min familie, mine venner, alle de gode mennesker, der unødigt led på grund af min historie, og dem, der arbejdede så hårdt for at prøve at hjælpe mig,' udtaler 39-årige Sherri Papini i en skriftlig erklæring.

'Jeg vil bruge resten af mit liv på at rode bod på det, jeg har gjort.'

Sherri Papini bliver efterlyst i en vejkant i 2016. Den 34-årige kvinde forlod mand og to små børn i 22 dage for at være sammen med en ekskæreste. Foto: Andrew Seng/Ritzau Scanpix

Allerede kort efter Sherri Papini dukkede op, begyndte der at florere - dengang - onde rygter om, at hele historien var opdigtet.

'Jeg kan forstå, at folk ønsker historien, billeder, beviser på, at det hele ikke er en stor løgn, en plan, der skulle skaffe os penge, eller en fabrikeret racekrig. Men jeg kan ikke se et formål med at kommentere på hver enkelte absurde løgn,' skrev Sherris mand, Keith Papini, i en udtalelse til Good Morning America.

Keith Papini var også selv i politiets søgelys, men bestod en løgndetektortest.

En profilerings-ekspert gættede i stedet på, at Sherri Papini var blevet truet til at dække over sine bortførere.

- Uanset hvem der har kidnappet Sherri Papini, så har de efterladt hende i frygt for dem. Måske har de skræmt hende til at lyve om sine kidnapperes identitet, sagde John Kelly til People Magazine.

Fem år senere er sagen lukket.

'Den 22 dage lange eftersøgning og den efterfølgende fem år lange efterforskning af, hvem der angiveligt bortførte hende, var ikke kun unødvendig brug af offentlige ressourcer, men fik også den brede befolkning til at frygte for deres sikkerhed. En frygt, der var unødvendig,' udtalte Shasta County-sheriff Michael L. Johnson i forbindelse med anholdelsen.

