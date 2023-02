Indrømmer efter brud: Utro med ældre kvinde

Den britiske tv-vært Vanessa Feltz, 60, fortalte for nylig, at hun var blevet single efter 16 års forhold med den ti år yngre musiker Ben Ofoedu.

Årsagen til bruddet blev i første omgang ikke offentliggjort, men hurtigt begyndte der at florere rygter om utroskab. Og nu bekræfter Ben Ofoedu de mange rygter.

Det sker i et interview med The Mirror.

På samme alder

Her fortæller musikeren fra bandet Phats & Small, som især er kendt for 1999-hittet 'Turn Around', at han flere gange har udvekslet seksuelle beskeder med kvinder, ligesom han i 2015 havde sex med en kvinde på Ibiza, hvor han optrådte.

- Jeg mødte hende omkring scenen. Hun var på samme alder som Vanessa - måske ældre, siger han og tilføjer, at hun sagde en masse søde ting til ham, hvilket han ikke kunne stå for.

- I løbet af en kort periode havde vi sex tre gange. Det handlede kun om sex, og der var ingen følelser involveret. Det føltes mere som en pligt.

Faldt for søde ting

Ben Ofoedu fortæller videre, at han var meget usikker, og derfor - kombineret med alkohol - faldt han for de mange søde ting, som kvinden sagde til ham.

Vanessa Feltz har blandt andet medvirket i den britiske udgave af 'Big Brother', men hun er især kendt fra britisk morgen-tv, hvor hun ofte kan ses yde rådgivning i 'This Morning'.

I 2000 blev hun skilt fra sin første mand, fordi Vanessa ifølge hende selv opdagede, at han var hende utro. Fem år senere mødte hun så Ben Ofoedu, som hun året efter blev forlovet med.

De to blev dog aldrig gift. Sidste år fortalte tv-værten til OK!, at hun var påpasselig med at blive gift igen på grund af den første skilsmisse - og netop det manglende ægteskab var altså så ifølge Ben Ofoedu en del af årsagen til, at han var utro.

