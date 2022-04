Indrømmer: 'Fuckede op'

Sean Penn lægger ikke skjul på, at han har 'fucked' sit ægteskab op og vil nu have sin ekskone, Leila George, tilbage

Det er ikke mere end nogle måneder siden, at skuespiller Sean Penn, 61, og Leila George, 30, lod sig skille efter blot et års ægteskab.

Men allerede nu har Penn det rimelig stramt over bruddet.

'Der er en kvinde, som jeg er så forelsket i, Leila George, som jeg kun ser på daglig basis, fordi jeg fuckede ægteskabet op,' har han udtalt til Hollywood Authentic i et interview offentliggjort lørdag.

'Teknisk set var vi gift i et år, men i fem år var jeg en fyr, der forsømte hende meget,' lød det videre.

Penn hævdede dog, at han aldrig havde været sin ekskone, den australske skuespillerinde, utro, men indrømmede, at han havde prioriteret andre ting, som for eksempel alkohol, over deres forhold.

'Jeg blev drevet til at drikke alkohol klokken 11 om morgenen, fordi jeg blev så deprimeret og fortvivlet over nyhederne,' forklarede han og tilføjede samtidig, at aldersforskellen mellem dem på 32 år også kan have haft noget at gøre med deres problemer.

Leila George søgte om skilsmisse fra Sean Penn i oktober sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

'Som det viser sig - det her kommer til at chokere dig - men smukke, utroligt venlige, fantasifulde, talentfulde unge kvinder, der bliver gift med en mand, der er meget ældre end dem i årevis, elsker det faktisk ikke, når de rejser sig fra deres fredelige nattesøvn, og deres mand ligger på sofaen efter at have været oppe siden klokken fire og set alt det lort, der foregår i verden, og har besluttet, at klokken 10.30 om morgenen er et godt tidspunkt at få en dobbelt vodka tonic (...),' sagde skuespilleren ærligt.

Selvom Sean Penn siden skilsmissen har forsøgt at ændre sig til det bedre, afslørede han, at han stadig rækker ud efter flasken for at kunne sove hele natten.

Det nu fraskilte par datede i næsten fire år, før de i hemmelighed giftede sig i juli 2020.