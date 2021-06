Indrømmer kosmetiske indgreb

'Keeping up with the Kardashians' er et overstået kapitel.

I en længere udsendelse med tv-værten Andy Cohen talte den berømte familie om deres tid på skærmen og besvarede flere spørgsmål, som fans har fået lov at stille dem.

Dermed kunne Khloé Kardashian da også endelig bekræfte, at hun altså har fået lavet kosmetiske indgreb.

Noget som hun ellers har nægtet førhen.

Designeren kom ind på emnet, da værten spurgte, om der var 'noget som var skrevet om dig, eller talt om, som du tænkte, altid var noget folk ville vide, eller som ikke var sandt?'.

Indrømmer næse og botox

Og til det besvarede Khloé altså, at hun havde fået lavet indgreb i sit ansigt.

- Folk har næsten altid sagt, at jeg har fået min tredje ansigtstransplantation. Men jeg har fået lavet min næse. Ingen har spurgt mig om det tidligere. Du er den første, der har spurgt ind til min næse.

Ud over næsen har Khloé også fået botox, men det gør hun ikke længere, da hun havde en dårlig reaktion på det.

Khloé Kardashian har tidligere åbnet op omkring sine problemer med sit udseende, fordi hun tit blev kaldt 'den grimme søster' i familien.

I dag er realitystjernens forhold til sit udseende dog langt bedre.