Indrømmer misbrug: Fra smertestillende til heroin

For Kelly Osbourne blev smertestillende piller vejen til hårdere stoffer

En operation for halsbetændelse fik voldsomme konsekvenser for sangeren, entertaineren og skuespilleren Kelly Osbourne.

Her fik hun stærk smertestillende medicin, som ifølge hende startede en narkolavine, som endte ud i et misbrug af heorin.

- Da jeg var allermest afhængig, var der ikke noget tidspunkt, hvor jeg ikke var påvirket. Jeg var aldrig ædru, det fortalte Kelly Osbourne i talkshowet 'Red Table Talk' ifølge Pagesix.

- Jeg fik noget voldsomt medicin, der hed Vicodin. Og det var det, der startede det hele, sagde verdensstjernen og fortsatte:

- Og jeg var kun 13 år, da jeg fik det.

Kelly Osbourne er datter af musikeren Ozzy Osbourne. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

Dårlig selvtillid

Kelly Osbourne fortalte, hvordan pillerne sammen med dårlig selvtillid var en forfærdelig kombination.

- Jeg blev ved med at sige til mig selv, at jeg var fed, grim, ikke god nok og at ingen kunne lide mig.

- Og de smertestillende piller fra operationen satte en dæmper på de tanker. Og det var dét, jeg blev afhængig af. Det var som om, livet gav mig et kram, når jeg tog pillerne.

Men det endte galt for den 36-årige. Det blev til en ond spiral, hvor hun fik brug for flere og flere kram fra stofferne.

- De smertestillende piller udviklede sig til det, der var værre. Til sidst endte jeg i kokain.

Kelly Osbournes mor, Sharon Osbourne, opdagede sin datter købe heroin. Og det fik morgen til at tvinge datteren i afvænning. En afvænning, som der virkelig var behov for.