Indrømmer sex med elever: Jeg var ALLE utro

James Franco indrømmer, at han havde sex med elever på sin skuespiller-skole, som siden har anklaget ham for krænkelser. Og så har han været utro i samtlige forhold, han nogensinde har været i

Stjerneskuespilleren James Franco har i en periode på 20 år kæmpet med sexafhængighed.

I samme periode var han utro i alle de forhold, han var i, og han havde blandt andet sex med flere studerende på en skuespiller-skole, han selv har oprettet. Flere af dem anklagede ham siden for krænkelser, og nu taler han for første gang selv om sagen.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Reuters og Daily Mail, på baggrund af en podcast.

I 2018 anklagede fem kvinder ham for seksuelle krænkelser, og fire af dem var tidligere studerende på skolen, mens den sidste kaldte ham for sin 'mentor'.

James Franco afviste i begyndelsen alle anklager, men han endte med at indgå et forlig med de to af kvinderne, der rejste en officiel sag mod ham. Han betalte dem 2,2 millioner dollars, og siden har han ikke udtalt sig om sagen. Indtil nu.

I en podcast ved navn 'The jess cagle podcast' indrømmer han, at han havde sex med de studerende, og at det var forkert, men at han dengang syntes, det var 'fedt' at gå i seng med de studerende.

- Jeg var fuldstændig blind overfor magtforholdet og den slags, men jeg var også blind overfor deres følelser, siger han blandt andet.

James Franco har tidligere dannet par med kendte stjerner som Amber Heard, Emilia Clarke, Amanda Seyfried og Lana Del Rey, som han altså allesammen har været utro. Det stoppede han dog med, da han mødte sin nuværende kæreste, Isabel Pakzad, fortæller han.

Det skyldtes primært hans sexafhængighed, som han har været i behandling for siden 2016.