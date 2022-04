Indrømmer: Skyldig i seksuelle krænkelser

Siden 2019 har over 30 kvinder stået frem og anklaget den prisvindende skuespiller Cuba Gooding Jr. for at have tiltvunget sig berøringer af seksuel karakter. Onsdag erklærede skuespilleren sig skyldig i to af sagerne

I Hollywood-film kender vi ham fra heltemodige roller. I virkeligheden tyder flere anklager på, at den prisbelønnede skuespiller Cuba Gooding Jr. er lidt af en skurk.

I 2019 blev skuespilleren i to sager anklaget for at have tiltvunget sig seksuelle berøringer på tre kvinder på en natklub i New York.

Cuba Gooding Jr. har hele tiden afvist anklagerne, men onsdag erklærede han sig endeligt skyldig i at have gjort uønskede tilnærmelser i form af kys og berøringer på de tre kvinder tilbage i henholdsvis 2018 og 2019.

Det skriver flere medier - blandt andre CNN.

Retssagen begyndte tilbage i 2019 og skulle være blevet afsluttet allerede i april 2020, men retssagen blev udskudt grundet corona.

Efter skuespilleren først blev anklaget for seksuelle krænkelser og uønskede tilnærmelser tilbage i 2019, stod mere end 30 kvinder frem med lignende oplevelser. En kvinde anklagede ham også for at have voldtaget hende to gange. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere anklaget for voldtægt

Siden sagen og anklagerne mod skuespilleren blev rejst af de tre kvinder tilbage i 2019, er mere end 30 kvinder efterfølgende stået frem med anklager om uønskede seksuelle tilnærmelser.

I 2020 måtte skuespilleren møde op i kriminalretten i New York i forbindelse med et civilt søgsmål, hvor han blev anklaget for at have voldtaget en kvinde to gange på et hotelværelse i New York i 2013.

Mens han i onsdags erklærede sig skyldig i anklagerne fra de tre kvinder, nægter han sig stadig skyldig i voldtægtssagen.

Som følge af at være dømt skyldig i retten onsdag, skal skuespilleren nu fortsætte i behandling for alkoholmisbrug og få hjælp til adfærdsændring.

