Indrømmer: Ulykkeligt forelsket

Liam Neeson indrømmer, at han faldt for en kvinde i Australien, men de kan ikke være sammen, fordi hun allerede er i et forhold

Den irske skuespiller Liam Neeson troede ellers, han havde fundet kærligheden igen, da han blev forelsket i en australsk kvinde i 2020, men kvinden viste sig at være optaget.

Det afslørede 69-årige Neeson i det australske tv-show 'Sunrise' mandag, hvor han fortalte om sin seneste actionfilm 'Blacklight', som havde premiere i januar.

Optagelserne til filmen fandt sted i Australien, hvor skuespilleren tilbragte flere måneder, skriver Metro.

- Jeg elskede Melbourne. Jeg elskede vores australske besætning, de er fantastiske kollegaer. De er noget for sig selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. De havde en fantastisk sans for humor, udtalte Liam Neeson om sit ophold i landet.

Stadig single

Derefter fortalte han til alles overraskelse, at han ikke kun havde arbejdet, men også mødt en dejlig kvinde, som havde stjålet hans hjerte.

- Jeg fik et par venner, jeg blev forelsket, men hun var allerede taget, afslørede Liam Neeson.

Skuespilleren har været single, siden hans kone, skuespillerinden Natasha Richardson, døde efter en tragisk skiulykke i 2009. 45-årige Richardson slog sit hoved til skiundervisning i Canada, hvilket resulterede i en hovedskade.

Hun mente i første omgang ikke, at hun havde brug for lægehjælp, men et par timer senere havde hun så meget hovedpine, at hun blev kørt på hospitalet, hvor hun døde to dage senere.

Parret havde været gift siden 1994 og fik sønnerne Micheál og Daniel sammen.