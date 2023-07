Influencer afslører: Fik 3,4 millioner kroner for ét opslag

Den populære gymnast og influencer er blevet tilbudt over 500.000 dollars for én reklame

Det kan godt betale sig at være influencer.

I hvert fald, hvis du er den amerikanske influencer og gymnast Olivia Dunne.

I en podcast fortæller SoMe-stjernen denne uge, at hun på et tidspunkt er blevet tilbudt over 500.000 dollars for en enkel reklame, hvilket svarer til lidt mere end 3,4 millioner danske kroner.

Det skriver Deadline.

Influenceren påpeger, at hun godt ved, at hun er ganske priviligeret, hvad omhandler tilbud.

- Ja, ja, jeg er meget heldig. Det er bare vanvittigt for mig, siger hun i podcasten.

Olivia Dunne har fire millioner følgere på sin Instagram samt 7,6 millioner tilhængere på TikTok.

Ikke kun influencer

Foruden at dele ud af sig selv på de sociale medier går Olivia Dunne til dagligt på Louisiana State University som medlem af skolens gymnastikhold.

Olivia Dunne i aktion for LSU sidste år. Foto: Jonathan Mailhes/AP/Ritzau Scanpix

Desuden er hun forsidemodel for Sports Illustrated, hvor hun får taget billeder i deres badetøj.