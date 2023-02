Influencer bryder tavsheden efter shitstorm

Det vakte voldsom debat og kritik, da den norske influencer Sophie Elise Isachsen, som blandt andet har podcasten 'Sophie og Fetisha' på NRK, i sidste uge delte et billede, hvor hun stod sammen med en veninde, der i hånden havde en lille gennemsigtig pose med hvidt pulver.

Selvom billedet hurtigt blev fjernet, væltede det efterfølgende ind med klager til NRK, hvor tusindvis af nordmænd krævede, at podcast-værten blev stillet til ansvar.

NRK lod sig dog ikke påvirke, og hovedpersonen selv forholdt sig ganske tavs. Torsdag er et nyt afsnit af 'Sophie og Fetischa' dog udkommet, og her sætter hun ifølge VG et par ord på sin situation.

- Jeg ved, at der er mange, som lytter til podcasten og tænker: 'Hvad kommer hun til at sige? Vil hun kommentere det?' Og mit svar på det er nej, siger hun i podcasten.

'Træt af lort'

Men selvom Sophie Elise ikke kommer ind på selve omdrejningspunktet for sagen, nemlig posens indhold, kommer der dog alligevel en hel del ord fra influenceren.

- Jeg siger ikke noget, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Det er ikke, fordi jeg ikke står ved min mening, men simpelthen fordi jeg er træt af lort, og det er ikke i orden, siger hun.

Hende podcast-medvært Fetisha konkluderer, at Sophie Elise har været sat i 'den offentlige gabestok', og det er hun enig i.

- Det føles, som om jeg er blevet smidt rundt i en tørretumbler i en uge nu, og jeg gider ikke mere, siger Sophie Elise, der også konkluderer, at uanset hvordan hun reagerer, vil hun blive hængt ud:

- At jeg ikke sidder her og græder, er en fejl, og hvis jeg havde grædt, ville det have været en fejl. Sagen er den, at den seneste uge har været rigtig hård, men jeg har ikke ondt af mig selv. Jeg har sat mig selv i denne her situation, det er mig, der har gjort det her, siger hun.

