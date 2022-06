Influencer i stor sorg: Søn skuddræbt

Den amerikanske TikTok-stjerne og influencer Ophelia Nichols, der også er kendt som 'Mama tot', gennemgår lige nu en ubegribelig sorg.

Hendes 18-årige søn, Randon Lee, er død, efter han fredag morgen blev ramt af skud i Alabama, mens han sad i sin bil.

Sønnen døde, dagen inden han ville være fyldt 19 år, og blev fundet død i nærheden af en lokal tankstation.

Det fortæller Ophelia Nichols selv i en hjerteskærende video på sin TikTok-profil, hvor hun har over syv millioner følgere.

Videoen er hurtigt gået viralt og er i skrivende stund blevet delt mere end 19 millioner gange.

Har brug for hjælp

I videoen beder en sønderknust Ophelia Nichols offentligheden om hjælp til at finde sønnens drabsmand.

- Nyheden er allerede kommet ud, og jeg bliver bombarderet med beskeder. Jeg vil lade alle vide, at jeg laver denne her video af en grund. Jeg har brug for jeres hjælp. Der er omkring syv millioner, der følger mig, og nogle må vide noget, siger hun, mens hun lader tårerne få frit løb.

- I dag skulle have været min babys 19-års fødselsdag, men han blev taget fra mig i aftes. Han blev taget fra mig, mine børn og min mand. Min søn blev myrdet. Han blev skudt. Og jeg har det her had i mit hjerte, som jeg ikke kan genkende, for jeg har aldrig før følt had mod nogen. Men den her person tog min søns liv, lyder det fra Ophelia Nichols, inden hun bryder fuldstændig sammen.

Hun fortæller videre, at hun ikke vil stoppe, før morderen er fundet.

- Jeg vil ikke stoppe, før min søns morder er fundet, og de er blevet retsforfulgt. Personen er derude og trækker vejret, men min søn er død, siger hun og lader tårerne få frit løb.

- Han var kun 18 år, det er den bedste del af en persons liv, græder hun videre.

Politiet efterforsker

Også det lokale politi har bekræftet den tragiske hændelse.

Til en række lokale medier fortæller politiet, at Randon Lee blev dræbt på en tankstation i Prichard, Alabama, omkring klokken 19.45 lørdag lokal tid.

Der er foreløbigt ingen anholdte i forbindelse med sagen, der fortsat efterforskes af det lokale politi.

Få styr på dine billeder: Nemme Facebook-trick

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør to af 'Bachelor'-kvinderne fortælle om hemmelige kys og skjulte scener i programmet. Lyt med i 'Der er brev!' herunder eller i din podcast-app.