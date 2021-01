Influencers griner ad regering: 'Sikke en skam'

Ligesom Danmark har Storbritannien valgt, at man lige for tiden ikke kan flyve direkte fra Dubai og hjem igen.

Derfor er flere britiske influencers lige nu strandet i Dubai.

Det tager de dog ikke så tungt.

Flere af dem har skrevet på de sociale medier, at det da 'er en skam', de ikke kan komme hjem, fordi de så desværre skal forblive i solen.

Realitystjernen Henry Simmons fra 'Absolutely Ascot' delte et billede fra sin balkon i en story på Instagram, hvor han skriver 'Åh, sikke en skam'.

Influenceren Honey Evans gav også et humoristisk svar til nedlukningen af flyvninger.

'Fly fra Dubai til UK er aflyst. Så bliver jeg vel nødt til at blive her. Sikke en skam', skriver hun.

Ubehagelige beskeder

Ligesom de danske influencers har de britiske også fået en del modvind for at rejse midt under pandemien.

Laura Anderson fra 'Love Island' er en af dem, der har oplevet rigtig mange ubehagelige beskeder i forbindelse med sin rejse til Dubai.

Hun nåede dog tilbage til Storbritannien, inden landet lukkede ned for flyvninger.

Influenceren gav dog igen, da hun kom hjem.

'Denne her ting hvor alle hader influencers. Jeg er virkelig sådan, fuck det. Jeg har det her som mit job for tiden. Jeg tror, det ville være en god idé, hvis folk fik større indsigt i, hvad virkeligheden for en influencer egentlig er', lød det.

Influenceren Yazmin Oukhellou gav også igen, efter flere blev kritiseret for at rejse.

'Jeg ved, mange mennesker får kritik for at rejse herud lige nu, men vi bliver altså nødt til at være her for at arbejde'.

Fanget i Dubai: Bendtner udsat for indbrud

I Danmark har man valgt at forlænge indrejseforbuddet indtil videre til anden februar.

Flere danskere er lige nu i Dubai.

Senest fortalte Nicklas Bendtner, at han er fanget i Dubai.

Også Elvira Pitzner er lige nu i landet, men hun fortæller, at hun ikke agter at komme hjem. Derimod vil hun gerne flytte til landet.

Taget i Dubai-løgn: Nu reagerer TV2