Inspirerer....til tandbørstning

Kridhvide smil.

Sådan plejer vi at se verdensstjernerne, der gerne ofrer formuer på at få deres tænder til at fremstå perfekte.

Den dille blæser Johnny Depp tydeligvis højt og flot på. Og det bliver bemærket.

Lige nu er den 59-årige 'Pirates of the Caribbean'-stjerne til filmfestival i Cannes for at promovere sin nye film 'Jeanne du Barry'.

Modtaget til stående klapsalver i Cannes

Her spiller Depp Kong Louis XV, men hans rolle er der ikke ret mange, der taler om på de sociale medier.

I stedet er det hans tænder, der er stjæler opmærksomheden. Hans gul-brune tænder.

På Twitter frygter folk, om stjernes tandsæt ligefrem er ved at rådne væk.

Nogen spekulerer i, om Johnny Depp er inspireret af looket som Jack Sparrow, og andre mener, at verdensstjernen er en kæmpe inspirationskilde i sig selv.

'Jeg er meget meget meget inspireret til at børste mine tænder, bruge tandtråd og tungeskraber, hver gange jeg ser et billede af Johnny Depp i Cannes.

I det hele taget er opfindsomheden på Twitter stor, når de kommenterer på den Oscar-nominerede skuespillers tænder.

Den seneste store opmærksomhed Depp fik, var da den spektakulære sag mellem ham og eksfruen kørte i retten.

Da sagen mellem Amber Heard og Johnny Depp blev afsluttet i 2022, kunne Johnny Depp se frem til at modtage 8,35 millioner dollars svarende til 58 millioner kroner fra sin ekskone, efter han af retten havde fået medhold i alle anklager.

Begge parter ankede sagen, men i december kunne Amber Heard berette, at de havde indgået forlig. Og det kommer til at betyde, at hun slipper væsentligt billigere.