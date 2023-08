Instruktør i vildt angreb på 'Friends'-kollega: 'Hun er ikke sjov'

Den amerikanske tv-instruktør James Burrow, der har stået i spidsen for flere afsnit af sitcom serien 'Friends', afslører, at det var en kamp at arbejde med skuespiller Helen Baxendale.

Her spillede hun Ross' engelske kæreste og derefter forlovede, Emily Waltham.

Ikke sjov

- Hun var sød, men hun var ikke sjov, udtaler han til Daily Mail.

Det voldte problemer for kemien mellem de to skuespillere.

- I sitcoms og enhver form for romantisk komedie er det sjove lige så vigtigt som kemien. Vi opdagede, at enhver ny kæreste til Ross skulle være lige så sjov som Rachel.

Ville udskifte Helen Baxendale

Han siger, at David Schwimmer, der er indehaver af rollen som Ross Geller, ikke havde nogen 'at reagere tilbage på', og 'at det var som at klappe med en hånd'.

Det var så slemt, at han gerne ville udskifte hende, men logistikken tillod det ikke:

- Ofte kan du ikke omcaste på grund af stramme deadlines eller andre logistiske hensyn. Man caster ikke nogen til at være stråmand, medmindre det er til en episode.

James Burrow har instrueret mange sitcom serier. Her står han med skuespilleren Brenda Vaccaro. Foto: Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

Selv har Helen Baxendale udtalt om sine kollegaer:

- De var alle meget rare og professionelle. Vi var dog aldrig rigtig tætte venner.

Hun kom ind i sæson fire og var en del af 14 afsnit i alt.

I serien var Emily Waltham og Ross Geller forhold kortvarigt. Det sluttede brat ved, at Ross sagde hans eks Rachel Greens, der spilles af Jennifer Aniston, navn i stedet for Emily Waltham ved alteret.