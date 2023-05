Intl. kendte ... 9. maj. 2023 kl. 11:36 Gem artikel Gemt artikel

Internetstjerne anholdt for voldeligt overfald

Frank Venegas, bedre kendt som en af de to 'Island Boys', er ikke bleg for at føre sig frem med sin jetsetagtige livsstil, men det kan potentielt ændre sig gevaldigt for internetberømtheden, der er blevet anholdt og sigtet for et voldeligt overfald