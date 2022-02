Internettet elsker det: Stopper for at hjælpe fan

Sangeren sørgede for, at den kvindelige fan fik en inhalator

En video på de sociale medier viser popsangeren Billie Eilish stoppe sin koncert for at hjælpe en kvinde med et igangværende astma-anfald.

På videoen stopper Billie Eilish musikken og taler direkte til den ramte fan blandt publikum.

- Har du brug for en inhalator? Kan vi skaffe en inhalator?

Efterfølgende får kvinden hjælp af personalet, så hun kan fortsætte med at se koncerten.

Billie Eilish sørgede også for, at kvinden fik ro, før hun fortsatte koncerten.

- Det er ok. Giv hende noget tid. Lad vær med at stimle sammen, siger Billie Eilish på videoen

Billie Eilish gik viralt med sangen Ocean Eyes i 2015, som startede hendes karriere. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Billie Eilish bliver hyldet på de sociale medier for affæren, og mange fans ser episoden, som en kontrast til Travis Scotts tragiske koncert, hvor 10 personer mistede livet.

Under rapperens optræden var der nemlig ikke nogen, som stoppede koncerten, selvom flere mennesker blev mast blandt publikum.

Billie Eilish koncert fandt sted lørdag aften i Atlanta, og episoden blev optaget af adskille personer.

