Internettet går amok: Hvad sker der med hans ansigt?

Tusindvis undrer sig over, hvorfor Simon Cowells ansigt ser ud på en speciel måde i en ny video. Se hans nye look længere nede i artiklen

'Forestil dig at være så bange for at blive ældre, at du hellere vil ligne en dårlig voksmodel af dig selv. Simon Cowell burde virkelig være en lektion for alle narcissistiske og forfængelige mennesker overalt.'

Sådan skriver en bruger på Twitter om en ny 'Britain's Got Talent'-video, der viser Simon Cowell med et nyt look.

Selvom videoens budskab var at få folk til at melde sig til talentshowet, har det medført noget helt andet.

Nemlig en hel del undringer om den berømte dommers ansigt.

Smelter han?

Nogle bruger går meget grafisk til værks, når de prøver at beskrive, hvordan de synes skaberen af 'X Factor' ser ud.

'Simon Cowell ser ud som om, han har flået nogen i live og har deres ansigt på,' skriver en bruger.

Mange andre brugere pointerer også, at det ligner, han er ved at smelte.

'Hvem efterlod Simon Cowell ved siden af radiatoren?' skriver en bruger eksempelvis.

Også pizza-kæden 'Domino's' har blandet sig på Twitter.

'Når du tager Simon Cowell ud af fryseren' skriver den britiske afdeling af firmaet sammen med et skærmbillede fra videoen.

Ni kilo på et år

Det er ikke nyt at Simon Cowell pludselig ser anderledes ud.

I 2019 tabte han 9 kilo på blot et år, og det bemærkede mange, da han dukkede op på den røde løber til kvartfinalerne på 'America's Got Talent' 2019 i en meget slankere udgave, end man normalt var vant til at se ham.

Her havde han også parret sit nye look med et par blændende afblegede tænder.

