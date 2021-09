Internettet går amok: Smider tøjet på vilde billeder

Skuespilleren Megan Fox og tv-personligheden Kourtney Kardashian har i den grad tiltrukket sig opmærksomhed efter deres seneste photoshoot for Kim Kardashians undertøjsbrand Skims.

De to kvinder, hvis venskab på det seneste er opblomstret på grund af deres tatoverede musiker-kærester, poserer på flere forskellige frække måder. Blandt andet, hvor de to kendisser står og deler et æble.

Undertøjsbrandet, SKIMS, er nok godt tilfredse med modtagelsen af deres nye kollektion. Foto: SKIMS/Instagram

Megan Fox og Kourtney Kardashian overraskede internettet med deres frække photoshoot. Foto: SKIMS/Instagram

Venneparret er ikke blufærdige - tværtimod. Foto: SKIMS/Instagram

Internettet går amok

Den frække billedserie er i den grad også blevet bemærket på internettet, hvor mange mennesker er vilde med billederne.

Fylder medierne

Megan Fox har ud over det frække photoshoot gjort opmærksom på sig selv på det seneste ved at dele intime detaljer om sit sex-liv med sin partner og senest til MTV Video Music Awards, hvor hun chokerede alle med en nærmest gennemsigtig kjole.

Megan Fox chokerede alle med sit udfordrende outfit til MTV Video Music Awards. Foto: Ritzau Scanpix

Ud over den gennemsigtige kjole kom Megan Fox også i centrum til MTV Video Music Awards, da hendes kæreste, Machine Gun Kelly, kom op at toppes med Conor McGregor midt på den røde løber.

Se optrinnet her: