Internettet glemmer aldrig: Jokede selv med syg mands skaldethed

Et gammelt klip fra The Arsenio Hall Show er dukket op i kølvandet på Will Smiths overfald på Chris Rock. Her laver Will Smith en joke med en skaldet bassist, der lider alopecia - samme sygdom, som Jada Pinkett Smith har

Internettet glemmer aldrig, siger man.

Det kan skandaleombruste Will Smith skrive under på, efter at et gammelt klip er dukket op på internettet i kølvandet på Smiths verbale og fysiske overfald på komikeren Chris Rock under søndagens oscarshow.

Årsagen til, at Will Smith gik amok på Chris Rock, var som bekendt, at Chris Rock fra scenen gjorde grin med Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, der er diagnosticeret med sygdommen alopecia, hvor man taber håret og lider af pletskaldethed.

Siden har Chris Rock forsvaret sig med, at han ikke vidste, at Jade Pinkett Smith havde netop den lidelse, og at han ingen anelse havde om, at den er årsagen til, at hun klipper sit hår helt af.

At der var tale om en joke, formildede dog ikke Will Smith, som altså styrtede op på scenen for at give Chris Rock en syngende lussing, inden han satte sig ned og råbte 'hold min kones navn ude af din f... mund' mod en forbløffet og paf Chris Rock.

Gammel video dukker op

Men nu viser det sig, at Will Smith i 1991 selv har lavet stort set samme joke rettet mod en bassist, da han som ung, hot stjerne med gigantsucces i kultserien 'Rap fyr i LA'-dage var gæst i datidens store talkshow 'The Arsenio Hall Show'.

Videoen bliver lige nu delt flittigt på både Reddit og YouTube.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Her kan man se Will Smith sidde i sofaen og tale med en af datidens helt store komikerstjerner og skuespillere, Arsenio Hall, som netop havde haft gigantisk succes med bl.a. 'Coming to America', inden han af en eller anden årsag kommer ind på emnet regler.

Efterfølgende smider han en tilfældig joke om at have regler i retning mod bassisten i talkshowets husorkester - en mand, der tydeligvis har barberet sit hår af.

Hvad Will Smith tilsyneladende ikke ved, er, at bassisten lider af samme hårsygdom som Jada Pinkett Smith.

'Du kan ikke gøre sådan i denne verden, mand. Der er regler. Ligesom ham der har regler. Bassisten? Han har regler. Han skal vokse sit hoved hver eneste morgen!'.

Will Smith var på scenen igen, efter at han gav Chris Rock en syngende lussing tidligere under dette års oscarshow. Denne gang var det for at modtage en guldstatuette, men han undskyldte ikke til sit offer i sejrstalen

Fortrækker ikke en mine

Publikum griner overstadigt, men værten Arsenio Hall, der formentlig kender til basspillerens alopecia, fortrækker derimod ikke en mine.

Herefter panorerer kameraet over på bassisten, der står og griner forlegent, mens folk griner over hans skaldede isse kombineret med Will Smiths netop plantede joke.

'Han følger reglerne!'. siger Will Smith dernæst, inden han konstaterer - i øvrigt akkurat ligesom Chris Rock:

'C'mon - det var en joke'.