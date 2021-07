Britney Spears har for første gang brugt hashtagget #FreeBritney, efter hun onsdag vandt retten til at vælge sin egen advokat

Onsdag vandt Britney Spears retten til at vælge sin egen advokat i sine bestræbelser på at afslutte sin fars værgemål.

I kølvandet på dommen har sangerinden delt et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun ifølge blandt andre Variety for første gang bruger hashtagget #FreeBritney.

'På rette vej, folkens... På rette vej,' skriver hun i opslaget efterfulgt af en emoji, der forestiller en fuckfinger.

'Jeg føler mig taknemmelig og velsignet. Tak til mine fans, som støtter mig. I har ingen ide om, hvad det betyder for mig at blive støttet af så mange fantastiske fans. Gud velsigne jer alle,' skriver hun videre.

Kommer til at eksplodere

I opslaget har Britney Spears delt en video, hvor hun rider på en hest, og hvor hun slår vejrmøller.

'PS det her er mig, som i dag fejrer ved at ride på en hest og slå vejrmøller,' skriver hun, hvorefter hun afslutter opslaget med hashtagget #FreeBritney.

Under opslaget har sangerindens kæreste, Sam Asghari, kommenteret:

'Internettet kommer til at eksplodere #FreeBritney'.

Free Britney

Udtrykket 'Free Britney' har længe været populært blandt superstjernens mange fans. Det er blevet et slogan for en større bevægelse, som ønsker en afslutning på det værgemål, som Britney Spears' far, Jamie Spears, har haft over hende siden 2008.

I juni satte hun for første gang selv ord på det 13 år lange værgemål ved en sag for åbne døre. Her fortalte hun blandt andet, at værgemålet ifølge hende udgør overgreb.

- Jeg vil bare have mit liv tilbage. Det har varet 13 år, og det er nok, sagde hun.

Efterfølgende er en lang række kendte gået ind i kampen om at løsrive Britney Spears fra sin far.

