Internettet undrer sig: Hvad er der sket med hans ansigt?

Mange fans fik sig en gedigen overraskelse, da de så Tom Cruise i San Francisco til en baseballkamp.

Den 59-årige 'Mission: Impossible'-skuespiller havde noget rundere kinder, end man er vant til at se ham med, og det satte mange spekulationer i gang på internettet.

Under kniven?

I et opslag på Twitter, hvor en video af Tom Cruise viser hans opsvulmede ansigt, spekulerer man i kommentarfeltet på, hvorvidt Tom Cruise har været under kniven for at få lavet et kirurgisk indgreb.

'Tom Cruise, hvad har du dog lavet med dit kønne ansigt?!!!! Jeg var så ærgerlig over at se dig sådan på tribunen til Dodgers-kampen! Vær sød at stoppe med at putte skidt i ansigtet', skriver en fan.

'Tom har fået lavet noget ved sit ansigt eller taget på. Men lige meget hvad er han VORES Tom', skriver en anden fan.

Tom Cruise vil være at finde i 'Mission: Impossible 7', der udkommer i 2022. Foto: Ritzau Scanpix

Der er også flere, der mener, at det slet ikke var Tom Cruise, men derimod en person fra appen TikTok, der blot ligner skuespilleren.

'Det der er ikke Tom Cruise. Det er en fra TikTok, som benytter sit udseende alt det, han kan', skriver en bruger.

Tom Cruise havde dog sin søn med til kampen, så tvivlen blev hurtigt skudt til jorden.

Hvad der præcist er årsagen til de opsvulmede kinder, vides endnu ikke.

