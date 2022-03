Intim afsløring: Våde drømme om eks'erne

Drew Barrymore er stadig i intim kontakt med sine eksmænd og kærester - i sine drømme altså.

Det fortalte den 47-årige skuespiller og instruktør i mandagens episode af 'The Drew Barrymore Show', skriver People.

I en snak med medvært, Ross Mathews, får hun et meget direkte spørgsmål.

- Har du nogensinde haft en drøm om en ex, der fik dig til at stønne?, lød det.

- Jeg tror, det er det eneste sted, jeg får noget nu om stunder.

- Hver sjette-ottende måned har jeg den vådeste drøm. Jeg er sådan 'Oh my God'. Jeg har en libido. Jeg er i live, og jeg har en puls, fortsatte Barrymore og tilføjede videre, at drømme er et trygt sted at udleve mange ting.

Talkshowværten sætter dog ikke navn på, hvem eller hvilke af hendes tidligere flammer der får pulsen op i drømmeland.

Officielt er Drew Barrymore ikke aktiv på dating-fronten i øjeblikket.

Fra 1994-95 var hun gift med Jeremy Thomas. I perioden 2001-02 hed ægtefællen Tom Green. Hun har senest været gift med Will Kopelman i årene 2012-16.

Sammen har de børnene Oliver Barrymore Kopelman på ni år og syvårige Frankie Barrymore Kopelman.