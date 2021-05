Intim bryllupsfest: Ariana Grande er blevet gift

Den amerikanske popkomet Ariana Grande er nu en gift kvinde.

I weekenden sagde hun og ejendomsmægleren Dalton Gomez nemlig ja til hinanden ved en lille, intim højtidelighed.

Det skriver blandt andre TMZ og People, som har fået det bekræftet af Grandes manager.

'De er blevet gift. Det var småt og intimt - færre en 20 personer. Alle var glade, og det var fyldt med kærlighed. Parret og deres familier kunne ikke være gladere, lyder det i en udtalelse fra manageren til People.

27-årige Ariana Grande og 25-årige Dalton Gomez begyndte at date i begyndelsen af 2020. I december 2020 annoncerede de i et opslag på Instagram, at de var blevet forlovet.

'For evigt – og så lidt længere,' skrev Ariana Grande til opslaget.

Det er ikke mere end et par år siden, at Ariana Grande var forlovet med Pete Davidson. De datede i 2018, hvor de blev forlovet. Det holdt dog kun indtil den triste nyhed om Grandes' ekskæreste Mac Millers død.

Ariana Grande udgav i 2020 albummet 'Positions'. Hun er desuden kendt for sange som 'Thank U, Next' og 'Dangerous Woman'.