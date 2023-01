Iransk skuespiller fra oscarvinder er løsladt mod kaution

Den 38-årige, iranske skuespiller Taraneh Alidoosti, der blev fængslet for knap tre uger siden, er onsdag blevet løsladt mod kaution.

Det oplyser skuespillerens advokat til det iranske nyhedsbureau Isna.

- Min klient blev i dag løsladt mod kaution, siger advokaten Zahra Minooee.

Alidoosti blev fængslet den 17. december efter at have støttet den igangværende protestbevægelse i Iran. Hun blev anklaget for at 'publicere falsk og forvrænget indhold og for at opildne til kaos'.

Som skuespiller er Alidoosti nok bedst kendt for sin hovedrolle i filmen 'Sælgeren' fra 2016. Filmen, der er instrueret af iranske Asghar Farhadi, vandt en Oscar i kategorien Bedste ikke-engelsksprogede film.

De omfattende demonstrationer i Iran har stået på siden 16. september, hvor den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt.

Alidoosti lavede før sin anholdelse flere opslag på sociale medier, hvor hun støttede protesterne. Blandt andet skrev hun på Instagram 8. december.

Det var den dag, hvor iranske myndigheder henrettede 23-årige Mohsen Shekari. Det var første henrettelse af en demonstrant under protesterne.

- Jeres stilhed betyder støtte til undertrykkelse og støtte til dem, der undertrykker, skrev hun hen over et billede på Instagram.

- Alle internationale organisationer, der ser på dette blodbad og ikke handler, bringer skam over menneskeheden, lød det fra Alidoosti.

Mahsa Amini, der døde 16. september, var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet er af mange anklaget for at have påført hende så store skader, at hun døde.

Taraneh Alidoosti skrev på dagen, hvor Mahsa Amini døde, på Instagram:

- Glem ikke, hvad Irans kvinder går igennem.

Senere - den 9. november - lagde hun et billede op af sig selv uden tørklæde, mens hun holdt et papir med ordene 'Kvinde, Liv, Frihed'.

Det er nogle af de gennemgående slagord under protesterne.

Demonstrationerne i Iran er nogle af de største mod landets præstestyre, siden det indtog magten efter en revolution i 1979.

