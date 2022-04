Iscenesatte bortførelse: Nu raser de lokale

Historien om den dengang 34 årige Sherri Papini, som iscenesatte sin egen bortførelse, får nu flere lokale, som deltog i redningsarbejdet, til at udvise afsky overfor kvindens handling, skriver People.

Sherri Papini har selv kendt sig skyldig i anklagerne, og det får blandt andet privatdetektiven Bill Garcia op i det røde felt.

Da Sherri forsvandt tilbage i 2016, påbegyndte Bill Garcia en større eftersøgning sammen med en mindre hær af bekymrede naboer, som udover deres tid også donerede flere tusinde dollars til at finde hende.

Bill Garcia blev dog mistænksom på Sherri Papinis forklaring i forbindelse med bortførelsen og var derfor lettet, da politiet i marts 2022 sigtede Sherri for at iscenesætte det hele selv.

- Det er godt, at hun har tilstået og dermed sat en stopper for mængden af penge, som blev brugt på at retsforfølge hende, siger Bill Garcia til People og fortsætter:

- Når hun erklærer sig skyldig, er det bare en afslutning på en virkelig forfærdelig historie, hvor hun hævdede, at disse uskyldige kvinder kidnappede hende. Men vi har stadig ingen årsag. Jeg spekulerer på, om den vil komme på et tidspunkt.

Snød mange

Også grundlæggeren af Nor-Cal Alliance For The Missing, Trudy Nickens, er glad for, at der er kommet klarhed i sagen. Trudy organiserede tilbage i 2016 en fire dages lang eftersøgning af Sherri Papinis.

- Jeg er ikke overrasket, og jeg er glad for, at hun har erkendt sig skyldig. I det mindste er hun nu ærlig, siger Trudy Nickens.

Der er derfor flere, som forståeligt nok føler sig ført bag lyset. Og mange lokale har også været bange og utrygge efter den iscenesatte bortførelse fandt sted i 2016.

Familien har tjent penge på løgnen

Bill Garcia fortæller også, at Sherri Papini og hendes familien har tjent penge på løgnen.

Pengene kommer henholdsvis fra en GoFundMe konto på 49.000 dollars, som blev startet efter Sherri forsvinden, og 30.000 dollars fra den califoniske fond for ofre.

Penge som altså slet ikke ville være blevet givet, hvis ikke Sherri Papini havde løjet.

- De penge er nødt til at blive tilbagebetalt. Og vil hun også blive holdt ansvarlig for alle de penge, som politiet og efterforskere brugte i sagen?, siger Bill Garcia.