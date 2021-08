Iskold: Skærer uvaccinerede venner fra

Den kendte skuespiller Jennifer Aniston tager ingen chancer, når det kommer til corona.

Den 52-årige har for nyligt fortalt til InStyle, at hun har været nødt til at skære folk i sit liv fra, fordi de ikke var vaccineret.

- Der er stadig en stor gruppe mennesker, der er anti-vaxxers eller bare ikke vil lytte til fakta. Det er en skam, siger hun i interviewet.

Det har betydet, at hun nu har mistet folk i sin hverdag.

- Jeg har mistet venner fra min daglige rutine, fordi de ikke har villet fortælle, om de var blevet vaccineret, og det var jo uheldigt. Jeg synes, det er din moralske pligt at fortælle om det, fordi alle jo ikke bliver testet hver eneste dag. Det er svært, fordi alle har ret til deres egen mening, men mange af de her meninger er ikke baseret på andet end frygt og propaganda, fortæller hun.

Opfordrede til mundbind

Jennifer Aniston har siden starten af pandemien været fortaler for, at man tog corona seriøst.

Hun har tidligere bedt sine 37,7 millioner følgere på Instagram om at bære mundbind.

Opslaget kom, efter at hendes ven Kevin var blevet indlagt med corona.

'Tænk på dem, der går igennem denne her virus. Gør det for din familie, men mest for dig selv. Covid påvirker alle,' lød det.