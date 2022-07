Ja, det er mor og datter

Det er svært at se, men der er faktisk 36 år imellem dem

Den efterhånden 65-årige fitnessmodel Denise Austin kan endnu.

Det gav hun bevis for, da hun - sammen med sin datter i øvrigt - viste formerne frem ved Miami Swim Week. Her hoppede den 65-årige i badetøjet og gik side om side med datteren, 29-årige Katie, der er Sports Illustrated Swimsuit-model.

Det er første gang, at en mor og datter går sammen på catwalken under eventen.

'Det her oplever man kun én gang i livet', lyder kommentaren til den sjove oplevelse fra Denise Austin på Instagram, hvor hun fortsætter:

'Med min datter til et Sports Illustrated Swimsuit-show. Mig som 65-årig i en bikini med min lille pige. Ren glæde'.

Katie Austin vil ikke stå tilbage for sin mor og skriver:

'At kramme min mor på catwalken var sådan et skønt øjeblik. Vi passerede hinanden og fik sagt 'jeg elsker dig'.

Denise Austin er berømt for i årtier at have spyttet fitness-videoer ud - hun står således bag flere end 50 videoer og kan tydeligvis sit kram.

Katie Austin og Denise Austin på catwalken. Foto: Getty Images

Hun har siden 1983 været gift med den tidligere tennisspiller og sportsagent Jeff Austin, som hun har to børn med. Udover Katie er der tale om storesøster Kelly.