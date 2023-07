'Jackass'-stjerne tilbageholdt af politiet

Det er næsten imponerende, hvordan 'Jackass'-stjernen Steve-O kan blive ved med at finde på vilde stunts at kaste sig ud i.

Men imponerende er nok ikke det ord, politiet i London vil kalde vovehalsens seneste påfund.

Torsdag blev han nemlig tilbageholdt af politiet, da han på ægte Mary Poppins-stil sprang ud fra Tower Bridge med en paraply i hånden og landede i Themsen-floden.

Det skriver han selv i et opslag på Instagram.

'Totalt cool'

'Jeg blev tilbageholdt af politiet i går efter at have lavet dette hop fra Tower of London Bridge i går, men de var totalt cool og forstod, at jeg bare er super begejstret over at optage min tredje (og hidtil vildeste) 'komedie-special' fredag den 14. juli i London (hvor jeg blev født!),' skriver han i opslaget.

'Sikke en episk dag det var i går!,' slutter han.

Ifølge New York Post har Steve-O i et opslag på Meta's nye sociale medie Threads skrevet, at han fik 'en ordentlig snak' for sit Mary Poppins-stunt.

Politiet skulle angiveligt have udtrykt frygt for, at hans stunt kunne opfordre andre til at hoppe ud fra broen med henblik på selvmord.