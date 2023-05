Jacklyn Zeman er død

Hollywood-legenden Jacklyn Zeman, der i mere end 40 år medvirkede i sæbeoperaen 'General Hospital', er død som 70-årig. Det skriver TMZ.

Den triste nyhed bliver bekræftet af Frank Valentini, som er executive producer på showet, der er den længst kørende serie i Hollywood.

I en udtalelse skriver han: 'På vegne af 'General Hospital'-familien er jeg knust over at skulle meddele, at vores elskede Jackie Zeman er gået bort. Ligesom sin karakter, den legendariske Bobbie Spencer, var hun en solstråle og en professionel, der altid tog positiv energi med sig på arbejde.'

Han fortsætter med at skrive, at 'Jackie vil blive savnet enormt, men hendes positive ånd vil for evigt leve hos vores skuespillere og medarbejdere. Vi sender vores dybtfølte sympati til hendes elskede, venner og familie. Særligt hendes døtre, Cassidy og Lacey.'

Jacklyn Zeman i 2016. Foto: Dave Starbuck/Ritzau Scanpix

'General Hospital' havde premiere i 1963, mens Jacklyn Zeman blev en del af serien i 1977, og hun er krediteret for at have medvirket i mere end 850 episoder af serien som Barbara 'Bobbie' Spencer.

Det er endnu uklart, hvorfor stjernen døde.

Hun efterlader sig sine to døtre, Cassidy og Lacey.

