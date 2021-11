Jagter ikonisk rolle

Dwayne 'The Rock' Johnson er blandt verdens mest anvendte og højest betalte skuespillere.

Men det er ikke nødvendigvis nok for den tidligere wrestler. Han vil ikke nøjes med småhumoristiske komedier, han vil spille de ikoniske roller, og derfor melder han sig nu på banen som den næste Bond.

Det sker i et interview med Esquire, hvor Johnson afslører, at hans familie allerede har et bånd til Bond-universet.

- Ja, min bedstefar var en Bond-skurk.. med Sean Connery. Meget, meget cool, og jeg vil gerne følge i hans fodspor og blive den næste Bond, siger Dwayne Johnson i interviewet.

Daniel Craig har annonceret sit farvel til Bond-universet. Foto: Ritzau Scanpix

Det var i filmen 'You Only Live Twice' fra 1967, at Johnsons bedstefar var skurk. Men Dwayne Johnson understreger, at det ikke er skurkerollen, han går efter.

- Jeg ønsker ikke at være skurken. Du er nødt til at være Bond, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at den nuværende Bond, Daniel Craig, har ladet sig pensionere fra rollen, og hans efterfølger er stadig ikke fundet.