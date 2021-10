James Bond-skuespiller deler dyster hemmelighed

Mentale sundhedsproblemer kan ramme alle - også de kendte Hollywood-stjerner.

En af dem er Alan Cumming.

Den 56-årige skuespiller lagde tirsdag alle kort på bordet i tv-programmet CBS Mornings, hvor han løftede sløret for sine livskriser.

Udgangspunktet for interviewet var hans nye bog 'Baggage: Tales from a Fully Packed Life', hvor førnævnte kriser på afslørende vis bliver taget under kærlig behandling.

I interviewet på CBS Mornings forklarede den skotske skuespiller ærligt og åbent om sin vanskelige skilsmisse og det 'misbrug', han blev udsat for som barn af sin far.

Reddet af Hollywood

Alan Cummings mørkeste øjeblik var dog den dag, hvor han gik til audition på James Bond-filmen 'GoldenEye' fra 1995. Når han ser tilbage, indser han, at han var selvmordstruet på daværende tidspunkt.

- Det var faktisk en af de værste dage i mit liv. Jeg følte mig virkelig, virkelig, virkelig nede. Jeg tænker lige nu; 'Åh din stakkel, du kunne da bare have sagt, at jeg følte mig selvmordstruet den dag', sagde skuespilleren.



Efter alligevel at have landet rollen som it-nørden Boris Grishenko i filmen, vendte Alan Cummings liv fuldstændig på hovedet.

- Det var noget, jeg indså, da jeg skrev min bog, at herregud - Hollywood reddede mit liv, sagde han og tilføjede:

- Jeg har et motto, som er: 'Annullér, fortsæt'. Når der sker noget slemt, tænker jeg: 'Okay, det skete, det kan vi ikke ændre på - lad os komme videre'.