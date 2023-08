James Bonds ikoniske suit er til salg

Selvom halloween ikke er lige om hjørnet, er årets kostume allerede til salg.

Det britiske auktionshus Bonhams, som danske Bruun Rasmussen er en del af, sælger ud af Sir Roger Moores private samling.

Jakkesæt og ur

Heriblandt kan man byde på det ikoniske sorte jakkesæt, som Roger Moore bærer som Agent 007 i 'A View to a Kill'. Smokingen har en estimeret værdi af 20.000-30.000 pund svarende til mellem 172.000 og 260.000 danske kroner.

Outfittet kan toppes med et vaskeægte Omega-ur i specialudgaven 50 Years of 007 Seamaster, der er vurderet til samme pris som jakkesættet.

Roger Moores jakkesæt, som er et af de højest vurderede emner i samlingen. Foto: Press Bonhams

Familien donerer til Unicef

Samlingen indeholder hele 180 emner, der alle har været i Sir Roger Moores personlige eje, og de skal nu under hammeren for at støtte et godt formål.

Familien har nemlig besluttet på baggrund af salget at give en donation til Unicef.

James Bond-legenden var selv Unicef-ambassadør ved siden af sit virke som skuespiller.

Hans børn, Deborah, Geoffrey og Christian Moore, er glade for, at fans nu kan få glæde af arven:

'Vi ved, hvor meget vores far betød for så mange mennesker over hele verden. For mange var han James Bond såvel som The Saint, men han var også et venligt og generøst menneske, der fuldt forståeligt var stolt af sit velgørenhedsarbejde såvel som sin skuespillerkarriere. Vi er glade for at kunne dele hans eftermæle med hans mange fans,' udtaler de i en pressemeddelelse.

Auktionen 'Sir Roger Moore: The Collection' afholdes 4. oktober i London hos auktionshuset Bonhams.