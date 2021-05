Hitmageren Jason Derulo er blevet far for første gang

Den 31-årige amerikanske sanger Jason Derulo er blevet far for allerførste gang.

Den 8. maj kunne han og kæresten, Jena Frumes, byde deres lille søn velkommen til verden. Parret har delt den glædelige nyhed på Instagram.

- Et glimt af vores første uge med vores sunde og smukke lille konge, skriver kæresten i sit opslag og tilføjer, at livet pludselig har fået meget mere mening, og at hun er taknemmelig for den lille nye tilføjelse til familien.

- Jeg er fuldstændig forelsket i denne lille dreng. Han er alt, hvad jeg nogensinde har behøvet.

Parret har endnu ikke afsløret navnet på deres nyfødte søn.

Jason Derulo og Jena Frumes mødte hinanden i et træningscenter sidste år, før alt lukkede ned. Det var perfekt timing, fortalte Derulo i et interview med Page Six sidste år.

Hitter på TikTok

Jason Derulo, som udgav sit seneste album i 2015, hitter i øjeblikket på appen TikTok, hvor popstjernen har intet mindre end 45,6 millioner følgere. Her er nyheden om deres lille nye søn selvfølgelig også blevet delt.