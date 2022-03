Jeg er ikke bare en 'look-a-like'

Kanye Wests nye flirt, Chaney Jones, er længe blevet beskyldt for bare at være en Kim Kardashian look-a-like. Nu fortæller hun om sig selv

Fra det øjeblik, Chaney Jones først blev fanget i selskab med den verdenskendte rapper, Kanye West, har hun ikke kunne undslippe mediernes søgelys.

Den unge kvindes udseende minder nemlig mistænkeligt meget om rapperens ekskone, Kim Kardashian, med hvem hans forhold har været genstand for hæsblæsende drama i forbindelse med skilsmissel, som fra Kanyes side synes at have været uønsket.

Men nu er den nye 'Ye-flirt' Chaney Jones formentlig træt af at blive reduceret til en 'Kim look-a-like' af medierne. Nu vil hun vise omverdenen, at hun faktisk er sin egen person. Det skriver TMZ, der har gemt billeder fra kvindens story fra det sociale medie Instagram.

Fem fakta om mig

Indtil nu har den den 24-årige Chaney Jones været en mystisk karakter, mere end hun har været et reelt menneske, for i virkeligheden er der ikke mange, der ved noget om den unge kvinde, der hurtigt har charmeret sig ind på rapperen.

Derfor postede hun nyligt opslag på sin Instagram-profil, hvor hun deler seks fakta om sig selv med sin følgerskare, som formentlig har haft kraftigt vokseværk den seneste stykke tid.

- Jeg blev født sådan her

At Chaney og Kims udseende minder meget om hinanden er næsten et ubestridt faktum. Men spørgsmålet, som følgere og medier har været interesserede i at få svar på, er, om den unge Chaney har fået opereret sig til Kim-looket.

Her bruger Chaney Jones anledningen til at anerkende at have fået lavet den famøse BBL-operation (Brazilian But Lift), samtidig med at hun gør det klart, at hun aldrig har fået lavet noget i ansigtet. Nej, hun blev faktisk 'født sådan her'.

Om det er tilfældigt, at den verdenskendte rapper Kanye Wests nye flirt er en tro kopi af hans nyligt fraskilte one-and-only, Kim Kardashian, vil man nok aldrig finde ud af. Men nu ved man da lidt mere, om hvem det er, der gemmer sig bag den såkaldte 'Kim look-a-like'.