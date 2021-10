Den kendte model og kone til Justin Bieber, Hailey Bieber, fortæller på sine sociale medier, at hun er 'knust' over hændelsen, hvor hendes onkel Alec Baldwin skød en filmotograf.

Den 24-årige sender sine tanker mod familien til den nu afdøde Halyna Hutchins.

'Jeg sender al min kærlighed til familien til Halyna Hutchins. Det her er ikke til at forstå, og det er forfærdelig tragedie. Mine tanker er også ved Joel Souza, mens han kommer sig efter ulykken', lyder det fra modellen.

Derudover forklarer hun, at hun er 'knust for alle involverede'.

Protest over forhold

Torsdag blev filmfotografen og instruktøren på 'Rust' ramt af et skud fra Alec Baldwin, mens de indspillede en scene i New Mexico.

Halyna Hutchins blev med helikopter transporteret til hospitalet efter ulykken, men hendes liv stod ikke til at redde.

- Jeg er knust

Los Angeles Times har siden fotografens død rapporteret, at flere medarbejdere på filmen har forladt settet i protest over forholdene, lange arbejdsdage og for meget besvær med at komme til lokationen.

Indtil videre er produktionen indstillet, mens politiet undersøger, hvad der skete under scenen.

Endnu er ingen anholdt eller sigtet i sagen.