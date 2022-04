Sangerinden kalder sig selv for 'ikke specielt skarp' og for 'en baby, der selv opfostrede to babyer uden at vide, hvordan man gjorde'. Nu er hun klogere og erklærer, at hun vil lave en podcast under sin graviditet

Gravide Britney Spears, 40, har for alvor smidt mundkurven, efter at hun sidste år endelig blev fri af sin fars kløer og det meget omtalte værgemål, hun i mange år var underlagt.

Faktisk i en sådan grad, at fans har stillet spørgsmålstegn ved, om Britney Spears har taget en slags permanent skade af den behandling, hun har været udsat for, og dermed ikke længere er helt ved sine fulde fem.

Det sker, efter hun har delt den ene mere spøjse opdatering på de sociale medier efter den anden, ligesom det er blevet sædvane for sangerinden at lægge mere eller mindre spøjse billeder og videoer op på sin Instagram-profil.

En baby med babyer

Men hun kommer også med dybfølte tanker, anekdoter og betragtninger i én stor pærevælling. Senest i går, hvor hun delte et tre sider langt brev, som hun har forfattet i anledning af sin nyligt offentliggjorte graviditet.

Og det er ikke småting, Britney Spears deler med sine 41 mio. følgere.

'Guderne skal vide, jeg ikke er nogen engel, men medierne ødelagde mig, da jeg først blev mor. Min første plade kom ud, da jeg var 16, og jeg blev gravid som 24-årig. Jeg tænkte på det i går aftes. Jeg var selv en baby, som opfostrede to babyer - med 17 biler udenfor mit hus!', skriver hun og fortsætter:

'Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Jeg vidste ikke engang, hvordan jeg tog tøj på eller satte mit hår! Jeg fattede ingenting, og var heller ikke den skarpeste kniv i skuffen. Det er ingen undskyldning, men det er, hvad det er', beretter Britney Spears blandt andet.

Gravide Britney Spears er i forvejen mor til sønnerne Sean, 16, og Jayden, 15, som hun har med eksmanden Kevin Federline, og når nu en lille ny er på vej sammen med kæresten, 28-årige Sam Asghari, melder tankerne sig naturligvis atter om moderrollen:

'Min tanke denne morgen var: Jeg er så bange for at begå en fejl. Vil jeg være betænksom nok? Vil jeg være instinktiv nok?', skriver Britney.

Britney Spears har efter mange forliste forhold endelig tilsyneladende fundet lykken med Sam Asghari, 28. De skal være forældre senere på året. Foto: Ritzau Scanpix

Podcast for terapi

Og så kommer sangerinden også med en nyhed. For i stedet for at gå til terapi for at få styr på alle tankerne, barsler verdensstjernen i stedet med en podcast.

'Jeg ved ud fra de ting, der har været skrevet i nyhederne, at folk var sådan 'hvad fanden sker der med hende?'. Medierne har altid været ekstremt grove ved mig. Så jeg vågnede her til morgen og sagde til mig selv: 'Skal jeg lave en podcast under denne graviditet i stedet for at gå til terapi? Jeg mener det! Det er instinkt. En måde at deklarere alle disse skøre følelser og hormoner på. Jeg gider ikke være en vred person, imens jeg spiser donuts', filosoferer Britney Spears i sit lange opslag..

Se det herunder:

