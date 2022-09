- Jeg fatter det ikke

'Better Call Saul'-stjernen Bob Odenkirk er klar til at lægge advokatrollen på hylden og fokusere mere på roller som actionstjerne fremadrettet.

Det fortalte han på Venice International Film Festival ifølge Deadline.

59-årige Odenkirk har forsøgt sig med action i filmen 'Nobody', som der ventes at komme en to'er af, men det er ikke nok.

- Jeg var virkelig overrasket over 'Nobody'. Jeg blev en del af projektet, fordi jeg havde en følelse af, at den karakter, jeg udviklede i 'Better Call Saul', var en karakter, du ville se i en action-film. Han har ærlige drømme, og han var villig til at ofre sig selv, lød det fra Odenkirk, der fortsatte:

Annonce:

- Jeg træner stadig talrige gange om ugen, og hvis jeg får min vilje, kommer I til at se mig lave flere actionfilm. Jeg har fundet ud af, at action er virkelig sjovt og ikke langt fra sketch-komedier. Jeg elsker de tidlige Jackie Chan-film, der havde humor, og det vil jeg gerne lave i fremtiden.

Bob Odenkirk til Emmy Awards i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Hvorfor er det sådan?

Han forstår dog ikke helt, hvad årsagen er til, at typer som ham pludselig bliver interessante med våben i hænderne.

- Det er næsten som om, at folk nyder at se aldrende mennesker, der taber besindelsen. Hvorfor er det sådan? Det er sjovt.

I 'Nobody' spillede Bob Odenkirk en kedelig forstadsfar, der springer ud som dræbermaskine. Der leveres smæk for skillingen, og filmen var et bio-hit hos både anmeldere og publikum. Snart kan en toer være på vej, men det stopper altså næppe her.