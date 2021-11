- Jeg forstår det ikke

Angelina Jolie er stolt. Stolt og harm.

The Hollywood Reporter kunne torsdag melde, at den nye 'Eternals'-film ikke vil blive vist i Saudi Arabien, Kuwait og Qatar, fordi den indeholder en kyssescene med to mænd samt et homoseksuelt par.

Selvom mediets oplysninger endnu ikke er bekræftet fra officielle kilder, så er Angelina Jolie, der spiller rollen som Thena i filmen, ude med riven. Det sker i et interview med australske news.com.

- Jeg er trist på deres vegne, siger hun om publikum i de nævnte lande.

- Samtidig er jeg stolt af Marvel, fordi de nægter at fjerne scenerne.

Giver overraskende svar

Angelina Jolie tordner mod, hvad hun kalder ignoranter. Foto: Ritzau Scanpix

Angelina Jolie har flere gange åbent fortalt, at hun er biseksuel. Derfor ligger emnet hende også meget på sinde.

- Jeg forstår stadig ikke, hvordan vi i dag kan leve i en verden, hvor der stadig er mennesker, der ikke vil se familien Phastos (fra filmen, red.) og se det smukke i det forhold og den kærlighed, siger hun.

- Hvordan nogen er vrede over det, føler sig truet af det, ikke anerkender eller værdsætter det. Det er ignorant, tordner hun.

Angelina Jolie til premiere på 'Eternals' i Rom i sidste måned. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom The Hollywood Reporters oplysninger endnu ikke er bekræftet fra officielle kilder, så vil det ikke være første gang, at en film kommer i problemer, fordi den indeholder homoseksuelle. Sidste år blev Pixar's 'Fremad' gjort ulovlig i samme område grundet en reference til et lesbisk forhold. Filmen blev også censureret i Rusland.

'Eternals'-instruktøren Chloe Zhao har tidligere fortalt, hvordan hun har haft møder med Marvel omhandlende, at filmen ikke skal ændres.

- Jeg kender ikke alle detaljerne, men jeg mener, at diskussionerne har været der, og der er et stort ønske fra Marvel og mig selv om ikke at ændre på filmen - det har vi talt om. Så jeg krydser fingre, sagde hun i oktober.

