Jeg gør det aldrig igen

Erika Jayne ligger i øjeblikket i en dramatisk skilsmisse med advokaten Tom Girardi.

Parret har man kunnet opleve på skærmen i 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Efterfølgende er de blevet sagsøgt og beskyldt for svindel for store millionbeløb.

Skilsmissen er i øjeblikket ved at blive behandlet, men i et interview med TMZ åbner Erik Jayne op om sit fremtidige kærlighedsliv.

Her fortæller hun blandt andet, at hun formentlig ikke har lyst til at blive kærester med en advokat igen i fremtiden, selvom det selvfølgelig vil give hende gratis juridisk bistand, som hun måske kunne få brug for, joker hun med henvisning til skilsmissen og svindel-beskyldningerne.

Én ting er hun dog helt klar omkring. Et ægteskab kommer aldrig på tale igen.

- Jeg ér gift, svarer hun journalisten, der efterfølgende spørger, om hun kunne finde på at blive gift igen, når skilsmissen er gået igennem.

- Nej. Nej, det vil jeg aldrig, lyder det kontante svar.

Tom Girardi er advokat - og sådan en regner Erika Jayne ikke med at indlede et forhold til i fremtiden. Foto: Irfan Khan/Ritzau Scanpix

Alder og udseende betyder intet

Det er anden gang på kort tid, at TMZ møder realitystjernen og spørger hende til kærlighedslivet.

For et par uger siden gjorde hun det klart, at hun ikke dater nogen i øjeblikket, og hun løftede sløret for, hvad hun især kigger efter hos en mand.

- Intelligens, svarede hun og indrømmer også, at 'enhver kvinde kan lide en mand med penge' og tilføjer, at hverken udseende eller alder betyder meget for hende.

Erika Jayne kan fortsat opleves i 'The Real Housewives of Beverly Hills' - en tjans, der ifølge New York Times sikrer hende 600.000 dollars (svarende til 3,8 millioner kroner) per sæson.