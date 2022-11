- Jeg græd i syv timer

Skuespillerparret Ben Platt og Noah Galvin blev forlovet til Thanksgiving i torsdags.

Det afslører parret nu på Instagram, hvor de har delt de søde billeder fra dagen.

Ben Platt, 29, afslører, at det var ham, der stillede det store spørgsmål, og Noah Galvin, 28, der takkede ikke bare ja, men 'yeehaw'.

'Han sagde ja til at hænge ud for evigt', skriver Ben Platt, mens Noah Galvin skriver:

'Jeg sagde yeehaw, og så græd jeg i omkring syv timer.'

Det nu forlovede par startede ud som venner, dernæst blev de kærester - og altså nu forlovede.

29-årige Ben Platt er kendt som skuespiller og sanger. Han har vundet alt fra en Emmy til en Grammy og kendes nok af mange for sin rolle i 'Pitch Perfect' og 'The Politician', som han blev nomineret til en Golden Globe for.

Noah Galvin kendes primært for sin rolle som Dr. Asher Wolke i tv-serien 'The Good Doctor'.