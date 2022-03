- Jeg har en lever som en 13-årig kordreng

Nicolas Cage afviser i et nyt interview, at han er en 'galning'. I stedet er der tale om en 'misforståelse'

Nicolas Cage afviser i nyt interview, at han skulle være skingrende skør.

- Jeg havde nogle øjeblikke, hvor jeg gik ud og lavede nogle vilde ting, men meget af det var planlagt.

- Jeg tror, at mange mennesker i offentligheden blev grebet af en idé om, at jeg var en slags vild galning, hvilket var sjovt i begyndelsen, siger den 58-årige skuespiller til magasinet GQ.

Nicolas Cage som Nick Cage i 'The Unbearable Weight of Massive Talent', der får biografpremiere i april. Pr-foto

Betegnelsen ser dog ud til at klæbe til den 58-årige skuespiller, som kalder det en 'misforståelse', som mange nyder.

- Til dem siger jeg bare, at man ikke kan overleve 43 år i Hollywood eller medvirke i over 120 film, hvis man er skør ... så gider de ikke arbejde med dig.

- Du er nødt til at være sund. Min læge siger, at jeg har lever som en 13-årig kordreng, siger Cage, der snart er aktuel i 'The Unbearable Weight of Massive Talent', hvor han spiller sig selv.

Nicolas Cage leverede endnu en toppræstation, da han blev angrebet af bier i 'The Wicker Man' fra 2006. Pr-foto

Eller ... han spiller en fiktiv udgave af sig selv, hvor han siger ja til optræde til en stinkende rig superfans fødselsdag. Men milliardæren, spillet af Pedro Pascal, er i virkeligheden narkokonge, mens Cage pludselig arbejder undercover for CIA. Og så er der ellers dømt sort actionkomedie.

Filmen havde verdenspremiere på SXSW i Austin 12. marts, og anmelderne elskede den fiktive udgave Cage, hvilket indtil videre har resulteret i perfekt 100 procent-score på Rotten Tomatoes.

'The Unbearable Weight of Massive Talent' får dansk bio-premiere 21. april.