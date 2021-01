- Jeg har sex på hjernen

Det går helt galt for Britain's Got Talent-dommeren Amanda Holden i en radio-udsendelse

Den 49-årige britiske Amanda Holden, der er kendt som dommer i tv-programmet Britain's Got Talent, indrømmer nu, at hun har fået sex på hjernen.

Det sker efter, at hun som radiovært på radioen 'Heart' to gange kommer til at lave en morsom fejl, hvor hun forveksler to ord. Det sker oven i købet to gange.

Amanda Holden ses her sammen med Alesha Dixon ved dommerbrodet i Britain's Got Talent. Foto: Shutterstock.

Amanda Holden er i radio-udsendelsen selv forfærdet over, hvorfor hun i forbindelse med en forklaring om de seks uger corona-nedlukning i Storbritannien hele to gange kommer til at sige 'sex' i stedet for 'seks'. Udtalelses-forskellen af de tilsvarende ord på engelsk 'sex' og 'six' er i øvrigt større end på dansk.

Amanda Holden har lagt en lille video ud på sin Instagram, hvor man kan høre de to bommerter. Til opslaget skriver hun følgende:

'Blimey. Jeg har helt sikkert fået det på hjernen.'

Den 49-årige Amanda Holden er i øvrigt ikke bange for at vise sin krop frem. For fem dage siden lagde hun et billede ud på Instagram, hvor hun kun var iført et par sorte trusser med den indgraverede tekst: 'Farvel til 2020'. Til opslaget skrev Amanda kort og godt: 'Bottoms Up!(Bunden i vejret! - red.)

