Modellen Kate Moss følte sig kaldet til at forsvare sin ekskæreste Johnny Depp, da han i maj lå i en skyttegravskrig i retssalen mod sin ekskone Amber Heard, som han mente havde udtalt sig falsk og æreskrænkende om ham.

Modellen blev indkaldt som vidne, for at modbevise Heards vidneudsagn om, at Depp skubbede Moss ned af trapperne, da parret datede i 1990'erne.

Og i et nyt interview sætter modellen så ord på, hvorfor hun hjælp sin gamle flamme i retten.

- Jeg kender sandheden om Johnny, siger Moss til Desert Island Discs ifølge Sunday Times.

- Jeg var nødt til at fortælle den sandhed.

Moss tilføjede i interviewet, at hun tror på 'ærlighed og retfærdighed'.

Depp hjalp

Kate Moss' vidneudsagn var et af mange spektakulære øjeblikke i den seks uger lange retssag, der trak overskrifter verden over, og som endte med at blive afgjort til Depps fordel.

Modellen forklarede i sit vidneudsagn, at hun faldt ned ad en trappe, da hun forlod et hotel på Jamaica under et regnvejr, og at Johnny Depp kom løbende tilbage og bar hende til hendes værelse.

Johnny Depp, der nu nu 59, datede Kate Moss, der nu er 48, fra 1994 til 1997.

