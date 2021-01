- Jeg troede, at jeg skulle dø alene i et plastiktelt

Julen har været anderledes for rigtig mange i år. Specielt også for den populære, engelske tv-vært Jeremy Clarkson.

Den tidligere 'Top Gear'-vært fortæller i et indlæg i The Sunday Times, at han henover julen lå underdrejet med Covid-19.

Sygdomsforløbet skulle have været så skræmmende for værten, at han var bange for, at sygdommen ville blive hans endeligt.

Det var lige før jul, at han for alvor blev syg, da han vågnede om natten i fuldstændig gennemblødte lagner og med en tør hoste.

Da der så kom en positiv coronatest tilbage, var lægerne klar i spyttet over for bilentutiasten.

'Jeg ville have det skidt i fem til 14 dage. Efter ville jeg enten få det bedre, eller så ville jeg være nødt til at blive indlagt' skriver Clarkson.

'Fordi jeg er 60 og tyk, har røget en halv million cigaretter og har haft dobbeltlungebetændelse troede jeg, at jeg skulle dø alene i et ensomt plastiktelt', fortsætter han og refererer til hospitalssengene, Covid-19-patienter bliver indlagt i.

Samtidig skriver han, at han lå i selvisolation og bare ventede på, at døden skulle komme.

'Jeg vil ikke lyve - det var ret skræmmende.'

Specielt oplevelsen af ikke at kunne tage nogen form for medicin, der kunne hjælpe på hans tilstand, var slem for ham, men også fremtiden sår han tvivl om.

Da de tre værter forlod 'Top Gear' styrtdykkede programmets seertal. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Han påpeger, at dagene i sygdomsforløbet har lært ham, at vi faktisk ikke ved ret meget om Covid-19.

'Vi ved ikke, hvor lang tid, vi smitter. Vi ved ikke, hvordan vi skal tackle den. Vi ved ikke, hvad den gør ved os. Vi ved ikke, hvor længe antistofferne er i vores krop. Vi ved ikke, hvor let det er at blive smittet to gange, og vi ved ikke, om nogle af vaccinerne vil virke på længere sigt.'

'Jeg ved ikke en gang, om jeg har det bedre nu.'

Nyt program før jul

Som medvært på det ultrapopulære 'Top Gear'-program på BBC, blev Clarkson efter 13 år på programmet fyret, efter han angiveligt skulle have slået en producer i et raserianfald.

Derfor valgte han sammen med de to andre medværter på programmet, Richard Hammond og James May, at forsøge sig med et nyt program på Amazon Prime med navnet 'The Grand Tour'.

Programmet er har fået stor succes, og lige før jul udsendte trekløveren en ny episode af programmet optaget i Madagaskar.

