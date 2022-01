Britney Spears giver nu sit besyv på sin søsters kommende erindringsbog i et længere opslag på Twitter, og popstjernen lægger ikke ligefrem fingre i mellem.

Det skriver blandt andre People.

Opslaget kommer i kølvandet på Jamie Lynns interview i 'Good Morning America', hvor hun åbner op om sit forhold til sin ti år ældre søster.

Men interviewet er ikke faldet i god jord hos den 40-årige popstjerne.

I sit opslag fortæller Britney Spears, at hun fik høj feber onsdag aften, da hun så lillesøsterens interview, men at det var en god ting, for så kunne hun 'overgive sig til at være ligeglad'.

Jeg væmmes

Alligevel var der dog ting i interviewet, som gik Britney på.

'De to ting, som irriterede mig, var, at min søster sagde, at min opførsel var ude af kontrol. Hun var aldrig omkring mig for 15 år siden, så hvorfor snakke om det, medmindre hun gerne vil sælge sin bog på min bekostning?, skriver Britney og forklarer bagefter, hvordan hun også blev provokeret af snakken om søsterens remix af hendes sange.

'Hun har aldrig skullet arbejde for noget. Alting blev altid givet til hende', tilføjer hun.

Britney afslutter sit opslag med at ønske sin søster held og lykke med bogen, hvorefter hun sender en stikpille rettet mod sin familie.

'Min familie har ødelagt mine drømme og forsøgt at få mig til at fremstå som den skøre. (..) De elsker at trække mig ned og såre mig, så jeg væmmes ved dem'.