Den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian giver en ordentlig opsang i slipstrømmen på det skoleskyderi, der tidligere på ugen fandt sted på grundskolen Rob Elementary i Texas.

Her åbnede en 18-årig mand og tidligere elev ild, hvilket kostede 19 børn og to voksne livet. Heriblandt gerningsmanden selv.

Og det vækker harme hos Kim Kardashian, der for fem år siden forsøgte at råbe myndighederne op for at få strammet våbenlovgivningen i USA.

'Næsten præcis på dagen for fem år siden, skrev jeg på min blog et essay på omhandlende mine tanker om våbenlovgivningen i anledning af National Gun Violence Awareness Day,' skriver Kim Kardashian i en story på Instagram.

Heri stiller hun et spørgsmål, der desværre stadig er aktuelt her fem år senere.

'I mit essay stillede jeg spørgsmålet: 'Er det mere vigtigt at beskytte retten til at bære våben, end at beskytte vores børn?'

'I går blev 19 børn dræbt af en 18-årig. Jeg er efterladt med et knust hjerte, jeg væmmes og er rasende over, hvor lidt de ansvarlige for vores love har gjort for at beskytte vores børn mod våbenlovgivningen', fortsætter hun.

Madonna er på linje med Kim Kardashian. Foto: Ritzau Scanpix

Hvordan er det muligt?

Kim Kardashian mener, der skal strammes op på den type våben, man kan købe.

'Semiautomatiske våben, rifler og krigsvåben bør ikke lovligt kunne blive solgt eller ejet af amerikanske civile. Det skulle forbydes. Basta.'

Også poplegenden Madonna har været ude for at kritisere lovgivningen i lyset af det tragiske skoleskyderi.

'Hvordan er det muligt for en 18-årig dreng, der selv er et barn, at købe to automatrifler på sin fødselsdag. Uden noget baggrundstjek, ingen træning eller uden at nogen stiller spørgsmål???', skriver hun på Instagram og siger ligesom Kim Kardashian:

'Vi er nødt til at beskytte vores børn. Vi er nødt til at begrænse adgangen til skydevåben for folk, der er i risiko for at gøre skade på sig selv eller andre'.