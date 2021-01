- Jeg vil kaldes noget andet

Den 38-årige Hollywood-stjerne Anne Hathaway, der blandt andet har vundet en Oscar for sin birolle i filmen Les Miserables, er dødtræt af, at alle kalder hende for Anne, der faktisk er hendes rigtige fornavn. Hun vil meget hellere have, at alle bruger hendes kælenavn 'Annie'.

Det afslørede hun i Jimmy Fallons talkshow, 'The Tonight Show'.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Her poserer Anne Hathaway i 2019 foran sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: Ritzau Scanpix.

Til Jimmy Fallon siger Anne Hathaway følgende:

- Den eneste person, der overhovedet kalder mig Anne, er min mor, og det gør hun kun, når hun er meget vred på mig. Altså meget vred, fortæller Anne Hathaway og tilføjer, at hun hellere vil kaldes for 'Annie', der er hendes kælenavn.

- Hver gang jeg bevæger mig ud i det offentlige rum, og nogen kalder mig Anne, tror jeg, at de skælder mig ud, siger Anne Hathaway med et glimt i øjet og tilføjer:

- Kaldt mig alt andet end Anne. Jeg vil gerne have, at i allesammen kalder mig Annie. Please!.

Anne Hathaway er også kendt for filmen 'The Devil Wears Prada'. Foto: Ritzau Scanpix.

Ny film fra Annie

Anne Hathaway er i øvrigt aktuel med en helt ny film med titlen 'Locked Down', der i dag har premiere på HBO Max. Her spiller hun overfor Chiwetel Ejiofor i filmen, der tager udgangspunkt i et par, der i forbindelse med restriktioner og corona-nedlukning planlægger et røveri. Ben Stiller og Ben Kingsley medvirker også i filmen.

Den 38-årige Hollywood-stjerne er i øvrigt gift med Adam Schulman. Ægteparret har to børn sammen med fire og et år.