'Jeg ville spise en lort hver dag, hvis det gjorde mig yngre'

Nogle får implantater, nogle får sprøjtet panden, mens andre sværger til rigide kostregimer.

Alt sammen med det formål at holde ferskenhuden ung og stram så længe som muligt. Og de rige og berømte er ingen undtagelse. Det ses ofte, at de deler ud af deres skønhedsrutiner på deres sociale medier og magasinforsider.

Men måske realitystjernen Kim Kardashian tager prisen for, hvor ekstreme midler, man kan være villig til at tage i brug i jagten på evig ungdom.

I et interview med The New York Times indrømmer Kardashian, at hun er klar på at prøve 'hvad som helst'.

- Hvis du fortalte mig, at det ville gøre mig yngre at spise en lort hver eneste dag. Så ville jeg måske nok gøre det, joker hun.

På de sociale medier har folk hurtigt gjort sig morsomme på stjernens bekostning efter hendes udmelding.

'Hvorfor føler jeg, det her betyder, at hun allerede har forsøgt det.'

'Er afføring en aktiv ingrediens i SKKN?', spørger en anden med henvisning til Kim Kardashians nye hudplejeserie, der netop bærer navnet SKKN.

Tidligere på året trak Kim Kardashian også overskrifter for sin dedikation til skønheden, da hun indtog den røde løber til den årlige Met Gala i en gammel Marilyn Monroe-kjole, der krævede en ihærdig indsats at kunne passe. Her ses hun i kjolen sammen med sin kæreste Pete Davidson. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Koster en formue

Selvom de fleste nok ville finde det skræmmende at skulle æde en daglig lort for at holde sig ung, så kan prisen på Kardshians alternativ måske også være afskrækkende.

Den samlede produktlinje af i alt ni forskellige remedier løber nemlig op i 630 dollars, hvilket svarer til 4.375 danske kroner.

Og mens Kim Kardshian i interviewet anerkender, at de mange produkter 'måske skræmmer nogle', så mener hun ikke overraskende, at 'alle produkterne er nødvendige'.

- Jeg lader ikke som om, det kommer nemt til mig eller er helt naturligt. Selvfølgelig vågner man ikke bare op og bruger whatever produkter. Man vågner og bruger mange forskellige ingredienser. Blodbehandlingerne, stamcellebehandlingerne og laserbehandlingerne - Alt sammen er en del af arbejdet.

Kim Kardashian har da også været kendt for at gå op i sit ydre i mange år.

Som forberedelse til dette års Met Gala måtte Kim Kardashian eksempelvis tabe sig lige omkring syv kilo for at kunne passe Marilyn Monroes famøse gamle kjole, som hun bar på den røde løber.

For at kunne skrue sig ned i kjolen måtte Kim Kardashian undgå sukker og kalorier i en måned op til gallaen, ligesom hun også kunne fortælle, at det tog 14 timer at farve hendes naturlige mørke hår for at få den blonde farve, som fuldendte Marylin Monroe-looket.