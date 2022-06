Jennifer Lopez langer ud efter NFL

Jennifer Lopez retter skarp kritik af NFL for beslutningen om, at hun skulle dele scenen med Shakira

Under Super Bowl pausen i 2020 stod de to sangerinder Jennifer Lopez og Shakira for underholdningen.

Nu viser det sig, at JLo slet ikke var tilfreds med den beslutning.

I en ny Netflix dokumentar 'Halftime', ser man JLo udtrykke sine frustrationer over at skulle dele scenen.

Det skriver flere internationale medier.

- Det er verdens dårligste idé at have to mennesker til at stå for Super Bowl. Vi har seks fucking minutter. Og der er jo nogle sange, vi er nødt til at synge. Det skal ikke være en fucking danse-revy, lyder det fra sangeren bag 'Jenny from the Block'.

JLos ytringer har fået Shakira fans op i det røde felt, som langer ud efter sangerinden på Twitter. Foto: Ritzau Scanpix

JLos manager, Bobby Medina, var heller ikke tilfreds med beslutningen. I dokumentaren hører man ham sige, at det er fornærmende, at man måtte have to 'latinas' til at gøre et job, som normalt blev varetaget af en enkelt kunstner.

- Hvis der skulle være to hovednavne, burde de have givet os 20 minutter, fortæller JLo.

Team Shakira vs. JLo

Udtalelserne fra JLo og hendes manager har ikke gået Shakiras fans overhørig.

På Twitter har flere taget til tasterne i forsvar af den colombianske sangerinde.

En Twitter-bruger, der kommenterer på Jennifer Lopez' kommentar om, at de burde have et hovednavn.

'Det har hun ret i. De burde have ladet Shakira optræde alene.'

'Shakira ødelagde hende, det er derfor hun er vred. Men hun har ret. Shakira burde have stået for showet selv.'

Flere brugere kommenterer også, at Shakira er meget større end JLo, hvis man ser internationalt, hvor Shakira blandt andet har lavet den ultrapopulære sang 'Waka Waka' til VM i 2010.

