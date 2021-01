Jes Dorph får stor opbakning af de kendte

Netop nu koger kommentarfeltet under et opslag, som den fyrede TV2-journalist Jes Dorph har lagt op på sin Facebook.

Opslaget, der beskriver Jes Dorphs meninger og følelser med henblik på, at han er blevet fyret for sex-chikane, har fået mere end 4300 likes og er blevet delt mere end 535 gange. For ganske kort tid siden havde opslaget fået mere end 915 kommentarer.

Jes Dorph ses her med sin TV2-kollega Jens Gaardbo, der blev fyret af samme grund for en måned siden. Foto: Mogens Flindt.

Adskillige kendte danskere melder sig også ind i debatten og støtter Jes Dorph, der generelt udelukkende får gode ord med på vejen:

Skuespilleren Camilla Bendix:

'Kære Jes. Det er jeg virkelig ked af at høre. Godt du lægger din historie frem. Alt godt fremover.'

Blå bog: Jes Dorph-Petersen Jes Dorph-Petersen er efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på TV2 blevet fyret. Få et overblik over hans liv og karriere her: 61 år gammel, født i 1959.

Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1984.

Før han i 1989 blev ansat ved TV2, har han arbejdet ved Frederiksborg Amts Avis og Danmarks Radio.

På TV2 er Jes Dorph-Petersen blandt andet kendt som vært på TV2 Nyhederne og Station 2, men han har desuden været vært på underholdningsprogrammet 'Hvem vil være millionær?', sportsbegivenheder og diverse udsendelser om det danske kongehus.

Fra 2012 til 2015 var han ansat som vært for Champions League på TV3.

Senest blev han ansat af Nordisk Film TV, hvor han har været vært på Go’aften Danmark og senere Go’aften Live, som produceres for TV2. Vis mere Luk

Den socialdemokratiske politiker, Freddy Blak:

'Uanset hvad er du den bedste journalist, der har lavet indslag med mig. Du er også en fantastisk ven kammerat, jeg har mødt blandt journalister. Alt det, som nu kommer op 18-20 år efter, beviser bare at Metoo-bevægelsen er et fejlskud af dimensioner, og ledelser, der ikke er deres plads voksen. Du har min fulde opbakning.'

Sangeren og musikeren Ivan Pedersen:

'Kære Jes. Hovedet op, ryggen rank, øjnene åbne - sådan kender vi dig, sådan vil vi kende dig i fremtiden. Gode, styrkende tanker til dig for den kommende tid herfra øen i midten.'

Journalisten Dan Tschernia:

'Duer ikke! Det kan de ikke være bekendt! Håber, du klarer skærene andre steder!'

Forfatteren og journalisten Per Kaa:

'Kære ven! Det er jo absurd... tanker til dig.'

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen:

'For vildt! 18 og 20 år siden! Modigt du går imod. All the Best'

Tv-producenten, Kaare Sand skriver:

'ked af at høre - lyder som et Kafkask mareridt'.

